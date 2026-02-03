США запропонували кроки деескалації – не бити по енергетичній інфраструктурі до наступної зустрічі переговорних груп в Абу-Дабі.

Це була логічна пропозиція: на наступній зустрічі обговорюватися б нові шляхи деескалації, але цього не відбулося.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Кроки по деескалації не були продовжені – Зеленський

– Американці логічно запропонували до наступної зустрічі (продовжити кроки по деескалації. – Ред.). І так воно й повинно було бути: щоб була наступна зустріч, а далі сторони продовжили говорити про інші шляхи деескалації, як ми бачимо закінчення війни, – зазначив президент.

Він додав, що зустріч була перенесена на середу-четвер, не з ініціативи України.

– І на наш погляд, деескалація повинна була б продовжуватись. Але тим не менше це не продовжено, – наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав, що після зустрічі в Абу-Дабі США запропонували не бити по енергетиці, також піднімалося питання не обстрілювати іншу китичну інфраструктуру.

Однак, як наголосив Зеленський, були удари по українській залізниці та інших об’єктах. Цієї ночі ворог вдарив по Україні, використавши 71 ракету і 450 дронів.

– Якщо подивитись по тому ударному комплекту, який Росія хотіла застосувати в момент, коли закінчилися попередні перемовини в Абу-Дабі, то на той момент всього було менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів й у найхолодніші дні вдарили. Тобто я б не сказав, що нам хтось щось подарував, – наголосив президент.

За його словами, росіяни вдарили в півтора рази більшим пакетом ракет і дронів, ніж могли на той момент.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Путіна не бити по Києву та інших українських містах протягом тижня. Кремль піжтримав цю ініціативу.

Уночі 3 лютого РФ завдала масованого удару по Україні. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час масованої російської атаки 3 лютого РФ застосувала надзвичайно велику кількість балістичних ракет.

За його словами, вдалося збити 38 ракет із 70. Загалом зафіксовано 521 засіб повітряного нападу.

