Троєщина повертається до тимчасових графіків відключення світла
У вівторок, 3 лютого, у Деснянському районі Києва з 07:00 ранку почнуть застосовуватися тимчасові погодинні графіки вимкнення світла.
Про це повідомляє ДТЕК.
На Троєщині застосовуватимуть тимчасові графіки
Комунальникам вдалося відновити центральне теплопостачання для частини жителів масиву Троєщина у Деснянському районі Києва.
У зв’язку з цим з 07:00 ранку 3 лютого по Деснянському району застосовуватимуться тимчасові графіки відключення світла.
Ознайомитися з графіком можна у чат-боті, на сайті або в додатку Київ Цифровий.
Нагадаємо, у Києві в ніч проти 29 січня запровадили тимчасові графіки вимкнення світла, попри серйозний дефіцит електрики в столиці після масованих атак РФ.
У ДТЕК попередили, що графіки в різних районах будуть нерівномірними через особливості пошкоджень енергосистеми.
Також вони не будуть прив’язані до звичайних черг – графік буде окремий для кожного будинку.
31 січня в Києві та багатьох областях України запроваджували екстрені відключення світла через масштабну аварію в енергосистемі.
Також у столиці тимчасово не було води, роботу метро призупиняли через відсутність напруги в мережі.