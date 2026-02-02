У вівторок, 3 лютого, у Деснянському районі Києва з 07:00 ранку почнуть застосовуватися тимчасові погодинні графіки вимкнення світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

На Троєщині застосовуватимуть тимчасові графіки

Комунальникам вдалося відновити центральне теплопостачання для частини жителів масиву Троєщина у Деснянському районі Києва.

У зв’язку з цим з 07:00 ранку 3 лютого по Деснянському району застосовуватимуться тимчасові графіки відключення світла.

Ознайомитися з графіком можна у чат-боті, на сайті або в додатку Київ Цифровий.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 29 січня запровадили тимчасові графіки вимкнення світла, попри серйозний дефіцит електрики в столиці після масованих атак РФ.

У ДТЕК попередили, що графіки в різних районах будуть нерівномірними через особливості пошкоджень енергосистеми.

Також вони не будуть прив’язані до звичайних черг – графік буде окремий для кожного будинку.

31 січня в Києві та багатьох областях України запроваджували екстрені відключення світла через масштабну аварію в енергосистемі.

Також у столиці тимчасово не було води, роботу метро призупиняли через відсутність напруги в мережі.

