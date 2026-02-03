Уночі проти 3 лютого Сили оборони України завдали вогневого ураження по навчальному центру FPV-дронів, зосередженню живої сили та станції радіоелектронної боротьби російських військ.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Ураження військових об’єктів РФ: що відомо

На тимчасово окупованій території Запорізької області, у районі населеного пункту Комиш-Зоря, зафіксовано ураження навчального центру підготовки пілотів і виробництва FPV-дронів противника.

Зараз дивляться

Також на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, Сили оборони уразили місце зосередження живої сили загарбників.

Крім того, 2 лютого українські підрозділи завдали удару по зосередженню особового складу противника в районі населеного пункту Теребрено Бєлгородської області РФ.

У Донецькій області, на тимчасово окупованій території, в районі Баранівки зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби ворога.

За результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А Солнцепьок, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.