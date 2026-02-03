Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 3 лютого: ЗСУ знищили 760 окупантів та 53 артсистеми
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували майже тисячу окупантів, а також знищили шість танків.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 3 лютого 2026
- особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб,
- танків – 11 633 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 23 985 (+4) од,
- артилерійських систем – 36 855 (+53) од,
- РСЗВ – 1 633 од,
- засобів ППО – 1 292 (+1) од,
- літаків – 435 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1071) од,
- крилатих ракет – 4 205 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 738 (+153) од,
- спеціальної техніки – 4 058 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1441-шу добу.
