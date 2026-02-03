Президент України Володимир Зеленський відзначив орденами За мужність воїна Владислава Рожковського та воєнкора Мар’яна Кушніра за порятунок людей після російських обстрілів.

Зеленський про відзначення Рожковського та Кушніра

Як заявив Володимир Зеленський, сержант 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр Владислав на позивний Омар рятував людей після російської атаки ударними дронами по пасажирському потягу на Харківщині минулого тижня.

Владислав був одним із понад 200 пасажирів потяга. Одразу після обстрілу він почав допомагати людям з евакуацією та надавав медичну допомогу всім, хто цього потребував.

Воєнний кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір зміг урятувати чотирирічну дитину з квартири, в якій спалахнула пожежа після російської атаки ударними дронами у Київській області.

Глава держави наголосив, що пишається тим, що Україна має таких людей.

– Дякую за небайдужість і захист життів – і на фронті, і в тилу. Саме завдяки таким людям наша країна тримається і бореться проти ворога. Дякую, – резюмував Володимир Зеленський.

