Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків відключень світла після чергових російських обстрілів української енергосистеми.

Про це повідомляє ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві: що відомо

Зазначається, що тимчасовий графік відключень світла у Києві знову змогли запровадити для лівого берега столиці.

– Київ: повернули світло для 100 000 родин після обстрілів. Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень. Продовжуємо ліквідовувати наслідки масованих атак, – йдеться у повідомленні.

Компанія зауважує, що роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому енергетиків.

Там нагадали, що дивитися свій графік відключення світла у Києві можна у чат-боті, на сайті або в застосунку Київ Цифровий.

Яка ситуація в енергосистемі України

Тим часом Укренерго зауважує, що за останню добу споживання електроенергії в Україні дещо зросло, також залишаються знеструмленими внаслідок негоди 16 населених пунктів на Одещині.

Усі регіони країни закликають продовжувати користуватися енергією ощадливо.

– Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи, – сказано в повідомленні.

За підрахунками Укренерго, станом на ранок 4 лютого рівень споживання електрики в Україні був на 5,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Там вважають, що причина змін — у меншій кількість знеструмлених споживачів, ніж після масованої ракетно-дронової атаки попередньої доби, а також у меншому обсязі вимушених заходів обмеження в окремих регіонах.

Крім того, 3 лютого добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Однак він був на 3,9%, нижчим, ніж максимум попередньої доби у понеділок, 2 лютого.

Українців закликають перенести усі енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

– Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень, – попереджають в Укренерго.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого (з 19:00 3 лютого) російські окупанти запустили по Україні 105 ударних дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів із Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого Донецька та мису Чауда у Криму.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що відновлення енергосистеми України після одного з наймасовіших ракетних ударів займе значний час.

