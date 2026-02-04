Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків відключень світла
- Лівий берег Києва повернувся до тимчасових графіків відключень світла після російських обстрілів енергосистеми.
- Енергетики відновили електропостачання для понад 100 тис. родин, аварійні роботи тривають цілодобово.
- Споживання електроенергії в Україні зросло на 5,2%, у кількох регіонах залишаються знеструмлені споживачі через атаки та негоду.
Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків відключень світла після чергових російських обстрілів української енергосистеми.
Про це повідомляє ДТЕК.
Графік відключення світла у Києві: що відомо
Зазначається, що тимчасовий графік відключень світла у Києві знову змогли запровадити для лівого берега столиці.
– Київ: повернули світло для 100 000 родин після обстрілів. Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень. Продовжуємо ліквідовувати наслідки масованих атак, – йдеться у повідомленні.
Компанія зауважує, що роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому енергетиків.
Там нагадали, що дивитися свій графік відключення світла у Києві можна у чат-боті, на сайті або в застосунку Київ Цифровий.
Яка ситуація в енергосистемі України
Тим часом Укренерго зауважує, що за останню добу споживання електроенергії в Україні дещо зросло, також залишаються знеструмленими внаслідок негоди 16 населених пунктів на Одещині.
Усі регіони країни закликають продовжувати користуватися енергією ощадливо.
– Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи, – сказано в повідомленні.
За підрахунками Укренерго, станом на ранок 4 лютого рівень споживання електрики в Україні був на 5,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Там вважають, що причина змін — у меншій кількість знеструмлених споживачів, ніж після масованої ракетно-дронової атаки попередньої доби, а також у меншому обсязі вимушених заходів обмеження в окремих регіонах.
Крім того, 3 лютого добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Однак він був на 3,9%, нижчим, ніж максимум попередньої доби у понеділок, 2 лютого.
Українців закликають перенести усі енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.
– Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень, – попереджають в Укренерго.
Нагадаємо, у ніч на 4 лютого (з 19:00 3 лютого) російські окупанти запустили по Україні 105 ударних дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів із Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого Донецька та мису Чауда у Криму.
Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що відновлення енергосистеми України після одного з наймасовіших ракетних ударів займе значний час.