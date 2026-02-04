Вночі ворог завдав удару по критичній інфраструктурі Сумщини, внаслідок чого сталось масштабне знеструмлення споживачів у Конотопському районі. Також під ворожим ударами були Харків, Дніпропетровщина та Одеса.

Детально про події ночі читайте на Фактах ICTV.

У ніч на 4 лютого (з 19:00 3 лютого) противник атакував Україну 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Знеструмлення на Сумщині

Вночі Росія вдарила по критичній інфраструктуру Сумської області. Сталося знеструмлення споживачів у Конотопському районі.

О 08:24 командою НЕК Укренерго на Сумщині ввели аварійні графіки вимкнення світла для всіх 10 черг споживачів.

Атака на Харків

Вночі та на світанку росіяни атакували Харків ракетами та ударними дронами. Внаслідок влучання ракети у Салтівському районі пошкоджені приватні будинки. Згодом по Салтівському району Харкова вдарив дрон типу Молнія. На щастя, ніхто не постраждав.

На світанку дрон Молнія атакував обʼєкт інфраструктури у Київському районі Харкова. Минулося без постраждалих. О 05:53 зафіксовано повторний удар дрона по місту.

Атака на Одесу

Вночі ворог атакував Одесу ударними дронами, є влучання по цивільній та промисловій інфраструктурі у трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському. Пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Постраждало дві жінки, їм медичну допомогу надали на місці.

Внаслідок обстрілу дуже постраждав двоповерховий будинок: там зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах.

Обстріл Дніпропетровщини

Вночі ворог атакував безпілотниками Васильківську громаду Синельниківського району. Там загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Ще двоє людей дістали поранення: жінка 47 років та чоловік 63 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

На місцях влучання виникли пожежі. Вибухами пошкоджені три приватні будинки, ще один – знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася, адмінбудівля. Також зачепило лінію електропередач.

Трамп про обіцянку Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін виконав свою обіцянку не атакувати Україну з неділі по неділю. За його словами, Путін дотримався взятих на себе зобов’язань, навіть якщо йдеться про обмежений у часі період. Трамп наголосив, що будь-яка пауза в атаках має значення.

В Естонії затримано контейнеровоз із російським екіпажем

В Естонії у внутрішніх водах країни зупинився контейнеровоз Baltic Spirit, що прямував з Еквадору до Санкт-Петербурга, повідомляє естонське медіа ERR.

Судно прибуло в естонські води для заправки і поповнення запасів. У правоохоронців виникли підозри, що контейнеровоз міг провозити контрабанду.

На борт судна висадився спецпідрозділ K-komando. Екіпаж опору не чинив. В операції брали участь понад 50 співробітників різних служб.

Згодом командир підрозділу K-komando Марек Аас заявив, що судно не пов’язане з так званим тіньовим флотом Росії і не підпадає під санкції Євросоюзу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1442-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

