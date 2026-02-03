Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Білий дім зробив заяву про переговори в Абу-Дабі

За її словами, президент США Дональд Трамп не був здивований черговою атакою Росії на Україну, зокрема ударами по об’єктах енергетичної інфраструктури.

– Ось чому президент продовжує так агресивно проводити дипломатичну політику, щоб покласти край цій війні. Ось чому спеціальний посланник Віткофф і Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для проведення чергового раунду тристоронніх переговорів, – сказала речниця Білого дому журналістам.

Левітт наголосила, що заплановані переговори в ОАЕ мають історичний характер, адже, за її словами, раніше не було прецеденту, коли всі три країни одночасно сідали за стіл переговорів з метою просування до миру.

Зараз дивляться

– Спеціальний посланник (Віткофф. – Ред.), Джаред Кушнер і президент Трамп зробили неможливе можливим у питанні миру на Близькому Сході, і я знаю, що вони прагнуть зробити те саме і в питанні війни між Росією та Україною, – додала речниця.

Нагадаємо, держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Віткофф і Кушнер не братимуть участі у переговорах в ОАЕ.

Згодом стало відомо, що Віткофф поїде на наступний раунд переговорів між Україною та Росією, який запланований на 4–5 лютого в Абу-Дабі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.