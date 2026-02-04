Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 780 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на 4 лютого

особового складу – близько 1 243 070 (+780) осіб,

танків – 11 637 (+4) од,

бойових броньованих – 23 992 (+7) од,

артилерійських систем – 36 915 (+60) од,

РСЗВ – 1 634 (+1) од,

засобів ППО – 1 293 (+1) од,

літаків – 435 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 123 743 (+1 355) од,

крилатих ракет – 4 245 (+40) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 949 (+211) од,

спеціальної техніки – 4 062 (+4) од.

У зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил вчора 3 лютого втрати російських окупантів склали: 189 осіб, 13 гармат та мінометів, один засіб ППО, 12 пунктів управління дронами, один склад боєприпасів та 187 укриттів.

Вночі росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Одеси, Харкова та Дніпропетровської області. В Одесі постраждали дві жінки, їм надали допомогу. А на Дніпропетровщині дві людини загинуло, ще дві дістали поранення. По Харкову ворог вдарив ракетам та дронами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1442-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

