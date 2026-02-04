Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський призначив Олега Луговського тимчасовим очільником СЗРУ
Головне
- Володимир Зеленський призначив Олега Луговського тимчасовим виконувачем обов’язків керівника Служби зовнішньої розвідки України.
- Відповідний указ з’явився після того, як попередній керівник СЗРУ Олег Іващенко очолив Головне управління розвідки Міноборони.
Олег Луговський призначений тимчасовим виконувачем обов’язків керівника Служби зовнішньої розвідки України.
Про це йдеться в указі президента України №100/2026, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.
Призначення Луговського виконувачем обов’язків керівника СЗРУ
– Першому заступнику очільника Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки керівника Служби зовнішньої розвідки України, – йдеться у тексті указу.
На початку січня 2026 року Зеленський призначив Олега Іващенка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки України, новим керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Водночас 2 січня стало відомо, що Кирило Буданов, який був очільником ГУР Міноборони, став керівником Офісу президента України.
