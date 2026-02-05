1 окремий центр безпілотних систем СБС ЗСУ (колишній 14 полк БпАК), відомий своїми глибинними ураженнями по стратегічних об’єктах РФ, опублікував маніфест своєї трансформації.

Підрозділ представляє нове бачення: перехід від кількісного протистояння до технологічного виснаження ворога. Нещодавня трансформація підрозділу стала завершенням еволюції до самостійної технологічної сили із системним та інтелектуальним підходом до знищення ворога.

Подолання кризи надії

Перемога – це стратегія і темп. В Україні є всі інтелектуальні ресурси, щоб на основі них цю перемогу здобувати. Центр вже розбудовує та впроваджує практики оборони, які дають нації сили рухатися далі.

Ворог виснажиться першим

Це не гасло, а прорахована модель. Професійність та системність, як у випадку з ударами по критичній інфраструктурі ворога, мають виснажити ресурси окупанта швидше, ніж він встигне адаптуватися.

Людиноцентричність

Сила підрозділу — у фахівцях, які перетворюють інженерне мислення на фатальну перевагу на полі бою. Центр шукає не “героїв без страху”, а професіоналів, які хочуть реально змінювати хід війни та створювати технології, які вбережуть інші життя.

– Ми не прагнемо воювати довше — ми прагнемо воювати точніше. Наша візія — це створення інтелектуальної армії, яка сама формує правила війни, а не лише реагує на них, — наголошує засновник підрозділу Борис Мартиненко (позивний Фідель).

1 окремий центр БпС СБС стає взірцем нової моделі українського війська, де результат вимірюється не числом, а точністю і продуманістю рішень.

Долучайтесь до підрозділу, щоб разом творити нову історію нашої держави. Рекрутинговий центр 1 ОЦ БпС: телефон: +38 0800 334 198; WhatsApp: +38 096 602 69 39.

Фото: 1 окремий центр БпС СБС

