Кабмін створив Координаційний центр із розвитку когенерації — Свириденко
- Уряд створив Координаційний центр для прискорення запуску когенераційних установок, що вже забезпечили понад 1 ГВт потужності.
- Юлія Свириденко наголосила на спрощенні процедур підключення та персональній відповідальності посадовців за затримку енергооб’єктів.
Кабінет міністрів України утворив Координаційний центр з розвитку когенерації. До загальної мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Координаційний центр з розвитку когенерації
За словами Свириденко, водночас уже збудовані та технічно готові до запуску установки простоюють в громадах.
Вона зазначила, що це тепло та електроенергія, які Україна могла б отримувати вже зараз, коли продовжуються постійні ворожі атаки на енергосистему.
– Саме тому продовжуємо ухвалювати рішення для якнайшвидшого підключення всіх наявних когенераційних установок, які має бізнес, купують та отримують від міжнародних партнерів громади, – сказала Свириденко.
На її думку, обласні військові адміністрації мають забезпечити формування та верифікацію переліку всіх когенераційних установок, зокрема ще не підключених, а потім подати його Міненерго та Мінрозвитку.
Вона розповіла, що Державна інспекція енергетичного нагляду України забезпечуватиме постійне оновлення інформації у відповідному дашборді.
Як зазначила Свириденко, ОВА спільно з органами місцевого самоврядування, державними компаніями, операторами систем розподілу повинні швидко під’єднати всі наявні установки, негайно почати виробництво електроенергії та тепла.
За її словами, Держенергонагляд і НКРЕКП мають спростити підключення когенерації до всіх мереж та постійно здійснювати моніторинг підключення.
– У разі виявлення зловживань посадові особи, які мають забезпечувати підключення обʼєктів когенерації, нестимуть персональну відповідальність за невиконання урядових рішень, – стверджує вона.
Для забезпечення цієї роботи Кабінет міністрів утворив Координаційний центр з розвитку когенерації, наголосила прем’єр-міністерка.
Водночас уряд працює над додатковими стимулами для бізнесу, щоб встановлювати та підключати когенераційні установки було швидко і легко. Для звернень від підприємців продовжує діяти єдине вікно на платформі Пульс.