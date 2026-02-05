Кабінет міністрів України утворив Координаційний центр з розвитку когенерації. До загальної мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Координаційний центр з розвитку когенерації

За словами Свириденко, водночас уже збудовані та технічно готові до запуску установки простоюють в громадах.

Вона зазначила, що це тепло та електроенергія, які Україна могла б отримувати вже зараз, коли продовжуються постійні ворожі атаки на енергосистему.

– Саме тому продовжуємо ухвалювати рішення для якнайшвидшого підключення всіх наявних когенераційних установок, які має бізнес, купують та отримують від міжнародних партнерів громади, – сказала Свириденко.

На її думку, обласні військові адміністрації мають забезпечити формування та верифікацію переліку всіх когенераційних установок, зокрема ще не підключених, а потім подати його Міненерго та Мінрозвитку.

Вона розповіла, що Державна інспекція енергетичного нагляду України забезпечуватиме постійне оновлення інформації у відповідному дашборді.

Як зазначила Свириденко, ОВА спільно з органами місцевого самоврядування, державними компаніями, операторами систем розподілу повинні швидко під’єднати всі наявні установки, негайно почати виробництво електроенергії та тепла.

За її словами, Держенергонагляд і НКРЕКП мають спростити підключення когенерації до всіх мереж та постійно здійснювати моніторинг підключення.

– У разі виявлення зловживань посадові особи, які мають забезпечувати підключення обʼєктів когенерації, нестимуть персональну відповідальність за невиконання урядових рішень, – стверджує вона.

Для забезпечення цієї роботи Кабінет міністрів утворив Координаційний центр з розвитку когенерації, наголосила прем’єр-міністерка.

Водночас уряд працює над додатковими стимулами для бізнесу, щоб встановлювати та підключати когенераційні установки було швидко і легко. Для звернень від підприємців продовжує діяти єдине вікно на платформі Пульс.

