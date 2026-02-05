Минулої доби на фронті зафіксовано 133 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів та скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 5 лютого 2026

Ситуація в Україні на 5 лютого 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 91 обстріл.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у бік населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Графське та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулось п’ять ворожих атак у бік Куп’янська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог провів шість атак у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутись вперед в районах Платонівки, Дронівки та у бік Закітного, Рай-Олександрівки й Різниківки.

На Краматорському напрямку противник здійснив дві атаки в районі Васюківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки у районах Зеленого Гаю та Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів – у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив два марні наступи.

Втрати ворога у війні на 5 лютого 2026

особового складу – близько 1 243 840 (+770) осіб,

танків – 11 642 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23 996 (+4) од,

артилерійських систем – 36 975 (+60) од,

РСЗВ – 1 636 (+2) од,

засобів ППО – 1 293 од,

літаків – 435 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351) од,

крилатих ракет – 4 245 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 77 149 (+200) од,

спеціальної техніки – 4 062 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1443-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

