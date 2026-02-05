Втрати ворога на 5 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 770 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 443-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,243 млн.

Втрати ворога на 5 лютого 2026 року

особового складу / personnel – близько 1 243 840 (+770) осіб / persons

танків / tanks – 11 642 (+5) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 996 (+4) од.

артилерійських систем / artillery systems – 36 975 (+60) од.

РСЗВ / MLRS – 1 636 (+2) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 293 (+0) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 125 094 (+1 351) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 245 (+0) од.

кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 77 149 (+200) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 062 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 443-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

