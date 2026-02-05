Тетяна Забожко, випускова редакторка
3 хв.
Втрати ворога на 5 лютого: знищено 770 окупантів, 200 одиниць автотехніки та 1 351 БпЛА
Втрати ворога на 5 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 770 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 443-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,243 млн.
Втрати ворога на 5 лютого 2026 року
- особового складу / personnel – близько 1 243 840 (+770) осіб / persons
- танків / tanks – 11 642 (+5) од.
- бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 996 (+4) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 36 975 (+60) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 636 (+2) од.
- засоби ППО / air defense systems – 1 293 (+0) од.
- літаків / aircraft – 435 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 125 094 (+1 351) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 4 245 (+0) од.
- кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 77 149 (+200) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 062 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 443-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
