7 лютого в Україні діятимуть графіки погодинних вимкнень світла.

Про це повідомляють в Укренерго.

Графіки вимкнень світла в Україні 7 лютого

Завтра в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних вимкнень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошують в Укренерго.

Водночас у компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг відключень за конкретною адресою варто дізнавайтись на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, що у Києві частина шкіл переходить на дистанційне навчання через відсутність опалення. Низка освітніх закладів лишилася без тепла через російський удар по Дарницькій ТЕЦ.

Станом на 6 лютого у Києві без тепла залишаються понад 1 200 житлових будинків, розташованих у різних частинах міста.

