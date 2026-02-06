По всій Україні 7 лютого запроваджують погодинні вимкнення світла
- В Україні 7 лютого діятимуть погодинні відключення електроенергії.
- Причина — пошкодження енергосистеми через ракетно-дронові атаки РФ.
- Час відключень за конкретною адресою — на офіційних сторінках обленерго.
7 лютого в Україні діятимуть графіки погодинних вимкнень світла.
Про це повідомляють в Укренерго.
Графіки вимкнень світла в Україні 7 лютого
Завтра в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних вимкнень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошують в Укренерго.
Водночас у компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг відключень за конкретною адресою варто дізнавайтись на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Нагадаємо, що у Києві частина шкіл переходить на дистанційне навчання через відсутність опалення. Низка освітніх закладів лишилася без тепла через російський удар по Дарницькій ТЕЦ.
Станом на 6 лютого у Києві без тепла залишаються понад 1 200 житлових будинків, розташованих у різних частинах міста.