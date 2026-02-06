Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах ЗСУ у низці областей.

Про це глава держави сказав у вечірньому зведенні.

Кадрові зміни у Повітряних силах

За його словами, кадрові зміни проведуть у кількох областях, у підрозділах, які задіні у захисті неба від російських Шахедів.

– Компонент малої ППО – саме протидія ударним дронам – повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є, – наголосив президент.

Він зауважив, що є напрямки, де захист побудований краще, а на частині напрямків треба ще значно попрацювати.

Міністр оборони України Михайло Федоров вже займається темою кадрових змін, а командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко отримав додаткові доручення.

За словами президента, є достатньо сил та досвіду в лавах ЗСУ, який можна масштабувати.

– Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше. Всі рішення треба впроваджувати оперативно, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Україну ворожа армія застосувала сім ракет та 328 безпілотників. Протиповітряна оборона збила 297 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

