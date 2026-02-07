Графіки відключення світла 8 лютого: в окремих областях – аварійні обмеження
Протягом доби, 8 лютого, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. У деяких областях будуть введені аварійні відключення світла.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла в Україні
– Завтра, 8 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в окремих областях будуть запроваджені аварійні відключення для стабілізації ситуації в енергосистемі.
В Укренерго наголошують, що енергетики роблять усе можливе для скорішого запровадження прогнозованих графіків відключень світла в усіх регіонах.
– Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему, – наголошують в компанії.
Ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися.
Актуальний графік і тривалість відключень за адресою необхідно перевіряти на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.
Нагадаємо, у Міненерго повідомили, що у найближчі дні ситуація з електропостачанням в Україні залишатиметься надзвичайно складною.
Особливо важко буде в Києві та Київській області.