У період 7-9 лютого Україна пройде через активний циклон з опадами різної фази: сніг, дощ, ожеледь і тумани, а з 9 лютого ситуація різко зміниться через прихід скандинавського антициклону.

Це принесе різке похолодання: морози до -20…-25°C на півночі та суху стабільну погоду.

Про це Фактам ICTV розповів синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Прогноз погоди на вихідні

Починаючи з цієї суботи, 7 лютого, в Україні очікується чергова зміна погодних процесів.

Так, за словами Івана Семиліта, у найближчі дві доби у більшість областей прийде циклон з атмосферними фронтами, центр якого переміщуватиметься з південного заходу Чорного моря у північно-східному напрямку. Це призведе до опадів різної фази.

– У північній частині в нас буде сніг, на решті території – сніг та дощ. Також варто звернути увагу, що 7 лютого у центральних та східних областях у нас утворюватиметься новий шар ожеледі. На Прикарпатті, Закарпатті, Півдні та Сході країни подекуди осідатиме туман, – розповів синоптик.

Він наголосив, що температурний фон на вихідні буде різноманітним, але ще відносно теплим.

7 лютого у північній частині країни протягом доби очікується в межах мінус -1…-8°С градусів, 8 лютого -5… -10°С. У всіх інших областях вночі та вдень температура повітря коливатиметься від -4°С до +4°С, і лише на Закарпатті та в Криму денні максимуми сягатимуть +4…+11°С.

Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Семиліт розповів, що з понеділка, 9 лютого, в Україні пошириться вплив антициклону зі Скандинавії, що призведе до різкого зниження температури на 5-10 градусів.

– Тиск інтенсивно зростатиме. Таким чином, у понеділок вночі у більшості областей, крім більшості північних та більшості центральних – сніжитиме. А вже в денні години, залежно від процесу циклону, можливий невеликий сніг на сході нашої країни. По всій іншій території країни буде без опадів, – зазначив синоптик.

Іван Семиліт попередив, що повітряні потоки у наступні дні змінюватимуть свій рух з південно-східного на північний, а їхня швидкість буде в межах 30 метрів за секунду.

Таким чином, 9 лютого температура вночі буде в межах -10…-15°С, у північній частині вона знижуватиметься до -15…-20°С, місцями до -23°С.

– Натомість вдень очікуємо в межах -8…-13°С. На півдні та південному сході країни морози будуть м’якшими, тому вночі очікуємо в межах -5…-10°С, вдень -2…-7°С, – розповів Семиліт.

Також, за його словами, в Криму очікується близько нуля градусів, а на Закарпатті буде найтепліше, – там у нічні години метеорологи фіксуватимуть -2…-7°С. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 0…+5°С.

Тим часом 11 лютого на території країни завершаться опади за рахунок впливу антициклону із півночі.

Однак температура впаде у більшості областей і буде знаходитися в межах -13…-19°С, у північній частині та центральних областях – -19…-25°С. Вдень -5…-11°С.

– 11 лютого на правобережжі ми вже очікуємо місцями невеликий сніг. В Карпатах він буде помірний, вдень на південному сході країни – з дощем. На решті території – без опадів. Така ситуація зумовлена тим, що до областей на правобережжі буде надходити вплив циклону, який розташовується над Західною Європою, – заявив синоптик.

Разом з тим, за його словами, температура вночі трішки вже ослабне і буде в межах -10…-16°С. На північному сході країни все ще залишатимуться такі значення, як -17…-22°С, за рахунок того, що там ще буде поле високого атмосферного тиску. Вдень у більшості областей очікується -1…-7°С.

Тим часом з 12 по 16 лютого, згідно з консультативним прогнозом, по всій Україні крім півдня очікують на невеликий мокрий сніг.

Температура у нічні години буде в межах -1…-7°С, на сході країни -7…-13°С. Вдень – від -3°С до +3°С.

Південь та західна частина країни триматимуться в межах +3…+9°С, адже очікується, що до території України вже надійде поле зниженого атмосферного тиску із південного заходу, яке принесе тепліше повітря.

В період з 13 по 16 лютого в більшості областей часом сніжитиме та випадатиме дощ, а температура істотно не зміниться, лише на сході нічна може підвищитися на 3-5 градусів.

