Президент України Володимир Зеленський ознайомився з доповіддю переговорної групи після проведених зустрічей з представниками США та Росії й окреслив межі подальших контактів.

Нині формується план необхідних дій. Європейські партнери отримають інформацію про перебіг перемовин та їхні перспективи.

Доповідь переговорної групи Зеленському: що відомо

– Хлопці детально поінформували про те, як розвивались розмови і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив. Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату – дієві гарантії безпеки. Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити, – сказав Зеленський.

На думку президента, важливо, аби партнери й надалі залишалися активними, разом з Україною працювали задля миру та враховували всі реалістичні пропозиції.

Зеленський звернув увагу на те, що для України й для надійності майбутніх домовленостей ключовим є питання гарантій безпеки, які мають унеможливити нове вторгнення Росії.

– Гарантії безпеки – це те, що справді може дати більше довіри і процесу дипломатичному, і результату, який потрібен, – зауважив глава держави.

Президент також обговорив з учасниками команди стан підготовки документів, необхідних для завершення війни, та можливість проведення нових зустрічей у найближчий час.

– Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, та опрацьовуємо графік необхідних кроків. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу, – сказав глава держави.

Президент додав, що Україна зацікавлена у безпосередній участі Європи в переговорних процесах.

– І те, що вдається нам у залученні Європи, у врахуванні інтересів Європи, – усе це досить серйозно. Розраховуємо й надалі на таку ж суттєву підтримку і від Європи, і від Америки – і я дякую всім в Америці, хто справді хоче миру, і також від інших партнерів у світі, – підсумував він.

Раніше президент говорив, що США пропонують Україні та Росії завершити війну до початку цього літа. Задля цієї мети вони ймовірно будуть тиснути на Україну та РФ.

За його словами, зараз невідомо, чи залишать США переговорний процес, якщо війну не вдасться завершити до літа.

