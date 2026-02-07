Найближчими днями керівники областей, Повітряні сили та Міністерство оборони України повинні забезпечити посилення мобільних вогневих груп у загальній системі захисту неба низки областей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Повітряна атака на Україну

Сьогодні президент провів селекторну нараду з урядовцями, очільниками регіонів та військовими. Були доповіді з усіх областей щодо наслідків масованого російського удару цієї ночі.

За словами президента, російська армія застосували понад 400 дронів, з яких значна частина – це Шахеди. Також Україну атакувало майже 40 ракет різних типів. На жаль, є значні пошкодження обʼєктів енергетики, що вплинуло на енергетичну ситуацію фактично по усій країні. Наразі спостерігаються значні відключення.

— Це відображає загальне ставлення Росії до ситуації та їхні справжні наміри. На сьогодні, Росія не демонструє готовності до закінчення цієї війни найближчим часом, як на фронті, так і з погляду таких масованих ударів. Росія продовжує політику фактичного знищення України, — наголосив президент.

За його словами, окупанти цілеспрямовано вдарили по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота наших атомних станцій. Такі удари несуть загрозу не тільки безпеці України, але й спільній безпеці регіону та Європи.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати і Європа, а також інші держави, які хочуть миру, мають діяти відповідно.

— Потрібен реальний тиск на Росію, щоб зʼявились реальні зміни в їхніх намірах і загальних перспективах, — наголосив глава держави.

Під час селектроної наради обговорили ситуацію з енергозабезпеченням Києва, Київщини, Харкова та області, Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Черкащини, Дніпровщини, також південних та західних областей України. Міністерство внутрішніх справ створює додаткові команди для оперативної роботи на енергообʼєктах західних регіонів.

Посилення ППО

— Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, — зауважив президент Володимир Зеленський.

За його словами, найближчими днями керівники областей, військові з Повітряних сил та Міністерство оборони повинні посилити мобільні вогневі групи у загальній системі захисту визначених областей.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що дронів-перехоплювачів в Україні недостатньо, оскільки виробники технічно не встигають виготовляти потрібну кількість.

