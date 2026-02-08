Громадяни України, які не підлягають мобілізації та мають відповідний дозвіл, можуть у будь-який момент виїхати за кордон.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

Зеленський прокоментував виїзд українців за кордон

За словами президента, війна в Україні йде за свободу, тому молодь до 25 років ніхто не примушує до рабства.

– Рабства в Україні немає… І ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, вони мають право поїхати. Ті хто хочуть, вони можуть їхати, – сказав він.

Зеленський зазначив, що держава нині більше зосереджується на тих громадянах, які повертаються в Україну або залишаються в країні та не виїжджають за кордон.

На його думку, питання повернення українців з-за кордону має вирішуватися не через заклики, а через створення відповідних умов життя.

Президент сподівається, що люди, які виїхали, будуть повертатися.

– Люди з технічною освітою – це відновлення держави. Всі знадобляться. Треба відновлюватися технічно, технолічно. І енергетика, і сільське господарство. Але технології передусім, – пояснив Зеленський.

Він додав, що громадяни, які люблять свою країну, зрештою повертаються додому.

Вони повертаються для захисту України від російських окупантів та для відновлення держави після завершення війни.

– Якщо вони віку такого, що треба захищати державу, вони захищають свою державу. І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити, – підсумував глава держави.

Станом на 1 липня 2025 року, у світі налічувалося 5,643 млн біженців із України, повідомили в Агентстві ООН у справах біженців (УВКБ). На той момент 5,083 млн жили в Європі та 0,561 млн – за її межами.

