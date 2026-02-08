У селі Воля-Висоцька Львівського району трагічно загинули троє малолітніх дітей, попередньо — внаслідок отруєння продуктами горіння.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та ДСНС України.

Смерть трьох дітей на Львівщині: що відомо

За даними слідства, напередодні приблизно о 7:30 ранку 31-річна жінка пішла з дому, залишивши своїх синів віком 2, 4 та 6 років зачиненими без нагляду.

Зараз дивляться

Повернувшись близько 21:30, вона виявила дітей без свідомості, а в кімнаті — сліди займання.

За уточненими даними, в кімнаті зайнялося ліжко від дитячих пустощів сірниками.

На місце події прибули медики, однак врятувати хлопчиків не вдалося — лікарі констатували їхню смерть.

Встановлено, що діти загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, а також дістали опіки.

Попередньо причиною займання називають необережне поводження з вогнем.

Правоохоронці затримали матір у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Жовківська окружна прокуратура вирішує питання щодо повідомлення їй про підозру за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування ( ст. 166 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.