Сили оборони України підтвердили пошкодження низки ключових об’єктів на державному міжвидовому полігоні Міноборони РФ Капустин Яр в Астраханській області, які використовуються для обслуговування балістичних ракет середньої дальності.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Ураження полігону Капустин Яр: що відомо

За результатами попередніх уражень по державному центральному міжвидовому полігону Міноборони РФ Капустин Яр підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності.

Також зафіксовано ураження монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення.

Масштаби пошкоджень уточнюються.

Інші уражені об’єкти противника

Крім цього, у межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжили завдавати ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Зокрема, у ніч на 8 лютого уражено склад матеріально-технічного забезпечення противника в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.

Напередодні в районі населеного пункту Красногірське на ТОТ Запорізької області зафіксовано ураження району зосередження живої сили противника.

Також на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Новоекономічного, уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога.

Втрати противника та обсяги завданих збитків наразі уточнюються.

Нагадаємо, 5 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомив про результати січневих ударів Сил оборони України по полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ.

Йшлося про серію ударів по ангарах, де російські військові здійснюють передстартову підготовку міжконтинентальних і балістичних ракет середньої дальності.

Для цього українські захисники застосували засоби дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема ракети FP-5 Фламінго.

Тоді у Генштабі зазначали, що частина будівель полігону зазнала руйнувань різного ступеня, один з ангарів був суттєво пошкоджений, а частину особового складу евакуювали з території об’єкта.

