Глушківка під контролем ЗСУ: окупантів немає навіть у форматі інфільтрації
- Сили оборони України офіційно спростували інформацію про захоплення Глушківки на Харківщині, заявивши, що селище перебуває під повним контролем ЗСУ.
- Російські війська відсутні в населеному пункті навіть у форматі малих груп, а заяви окупантів про просування є фейковими.
Глушківка у Харківській області залишається під контролем Сил оборони України. Там немає російських військовослужбовців.
Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил ЗСУ 9 лютого.
Ситуація у Глушківці на Харківщині 9 лютого
Як стверджують українські військові, російські окупанти не лише не контролюють Глушківку Харківської області, але й не присутні у селищі навіть в формі малої інфільтрації.
– До населених пунктів, “захоплених” генералами Росії у мріях, снах та доповідях нагору, окрім Куп’янська та Куп’янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області, – йдеться у повідомленні.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку російські війська п’ять разів атакували у бік населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.
Як зазначили у Генштабі, на Куп’янському напрямку армія Росії намагається просуватися в районах Піщаного та Довгенького.