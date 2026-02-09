Глушківка у Харківській області залишається під контролем Сил оборони України. Там немає російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил ЗСУ 9 лютого.

Ситуація у Глушківці на Харківщині 9 лютого

Як стверджують українські військові, російські окупанти не лише не контролюють Глушківку Харківської області, але й не присутні у селищі навіть в формі малої інфільтрації.

– До населених пунктів, “захоплених” генералами Росії у мріях, снах та доповідях нагору, окрім Куп’янська та Куп’янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку російські війська п’ять разів атакували у бік населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

Як зазначили у Генштабі, на Куп’янському напрямку армія Росії намагається просуватися в районах Піщаного та Довгенького.

