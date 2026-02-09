У ніч проти 9 лютого Росія атакувала Одесу та Харківщину ударними дронами, є загиблі та руйнування.

Водночас Збройні сили України звільнили село Тернувате на Запоріжжі, а Україна досягла домовленостей про постачання винищувачів Gripen і Rafale.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Вибухи в Одесі 9 лютого

Вибухи в Одесі пролунали уночі проти 9 лютого. Росіяни атакували місто ударними дронами. Є пошкодження будинків, спалахнули пожежі, відомо про одного загиблого.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок атаки виникла пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди.

Атака на Харків

У ніч проти 9 лютого російські війська атакували місто Богодухів у Харківській області, застосувавши ударні безпілотники.

Про наслідки обстрілу повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили тіла двох загиблих. Жертвами атаки стали 10-річний хлопчик та його мати, які перебували вдома під час удару.

За інформацією рятувальників, ворожий дрон повністю знищив один із житлових будинків у місті. Удар припав на приватний сектор, де відсутні будь-які військові об’єкти. Безпілотник влучив безпосередньо в оселю мирних мешканців.

Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце події, однак масштаби руйнувань виявилися надзвичайно серйозними.

Внаслідок прямого влучання стіни та дах будинку обвалилися, поховавши під завалами людей, які перебували всередині. Також виникла пожежа площею близько 50 квадратних метрів.

Атака на Дніпропетровщину

Унаслідок атаки ворожих безпілотників у селищі Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області постраждали дев’ятеро людей, серед яких – 13-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, усіх поранених доправили до лікарні. Стан 57-річної жінки медики оцінюють як важкий, ще восьмеро постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.

Внаслідок удару зайнялася триповерхова житлова будівля, у ній пошкоджені дах та міжповерхові перекриття. Крім того, в іншому багатоквартирному будинку вибиті вікна. Також спалахнула пожежа в гаражі.

Окрім цього, російський безпілотник атакував Васильківську громаду, що призвело до загоряння та пошкодження трьох приватних житлових будинків.

Під обстріли потрапила й Нікопольщина. Російська армія застосовувала артилерію та FPV-дрони по районному центру, а також Марганецькій і Червоногригорівській громадах. За попередньою інформацією, серед мирного населення постраждалих немає.

ЗСУ звільнили село Тернувате

Сили оборони України відновили контроль над селом Тернувате на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

Про успішне звільнення населеного пункту повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

На оприлюднених кадрах зафіксовані українські військовослужбовці, які тримають державний прапор України. Також видно трофейний прапор Російської Федерації, здобутий під час зачистки села.

Українські захисники повністю зачистили Тернувате від окупаційних сил, закріпивши успіх на цьому відтинку фронту в Запорізькій області.

Постачання Україні Gripen та Rafale

Україна працює над суттєвим зміцненням авіаційної складової Сил оборони та вже має домовленості щодо отримання сучасних бойових літаків для Повітряних сил.

Йдеться про постачання 150 винищувачів шведського виробництва Gripen та 100 французьких Rafale.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

Глава держави наголосив, що перебуває у постійному діалозі з командуванням Повітряних сил і військовим керівництвом, обговорюючи потреби та перспективи розвитку авіації.

– Ми говоримо з Повітряними силами тощо, з командуванням. Я думаю, ви це будете відчувати, – зазначив Зеленський.

Президент також поінформував про досягнуті конкретні домовленості щодо передачі Україні бойових літаків Gripen та Rafale, які мають істотно посилити бойові можливості української авіації та зміцнити обороноздатність держави.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.