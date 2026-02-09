Уряд запроваджує експериментальний формат підготовки докторів філософії – проєктну аспірантуру, інформують у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Що таке проєктна аспірантура та що зміниться, читайте в матеріалі.

Проєктна аспірантура в Україні: що це

Як зазначили в МОН, причина змін у тому, що традиційна модель, коли аспірант навчався в межах освітньо-наукової програми без обов’язкової прив’язки до окремого конкурсного наукового проєкту, вже не забезпечувала потрібної якості.

Зараз дивляться

Низька фінансова підтримка, брак ресурсів для досліджень (особливо експериментальних) та, як наслідок, падіння мотивації наукових керівників ускладнювали залучення талановитої молоді в лабораторії, а наука дедалі рідше ставала основною професією.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск дворічного експерименту з дня набуття чинності постановою з можливістю продовження через зміни до законодавства.

Пілот охоплює до 100 PhD-проєктів і відповідно до 100 аспірантів у галузі знань Природничі науки, математика та статистика. Це тест нової моделі перед можливим масштабуванням.

Проєктна аспірантура: що це значить

Суть підходу в тому, що дисертаційне дослідження виконується в межах окремо фінансованого наукового проєкту, який проходить конкурсний відбір, має визначені цілі, строки й очікувані результати.

Саме результати PhD-проєкту стають основою дисертації, а підготовка поєднує освітню складову з роботою за трудовим договором. Допускається міжнародна співпраця, зокрема участь іноземних консультантів, якщо це відповідає умовам конкурсу та законодавству.

Головні відмінності нової моделі:

підготовка PhD відбувається через виконання дослідницького проєкту, а не паралельно з навчанням;

фінансується конкретний PhD-проєкт із планом і кошторисом, а відбір іде через наукову експертизу та конкурс.

Фінансування здійснюється за проєктним принципом у межах бюджетних призначень на науку та інших дозволених джерел, включно з міжнародною технічною допомогою. Покриваються витрати на матеріали, послуги, використання дослідницької інфраструктури й інші потреби проєкту.

Ключова зміна – оплата праці здобувача ступеня доктора філософії зростає на 300%, також передбачена оплата праці керівника проєкту. Граничний посадовий оклад аспіранта встановлюється на рівні потрійного окладу молодшого наукового співробітника, що запроваджує прозорий і єдиний підхід до винагороди.

Проєктна аспірантура в Україні: хто зможе взяти участь

Добір PhD-проєктів відбуватиметься через систему URIS на конкурсних засадах за принципами прозорості й рівних умов. Оцінюватимуть насамперед:

наукову новизну та практичну або суспільну значущість результатів;

відповідність державним пріоритетам розвитку науки, інновацій, економіки, а також завданням у сфері безпеки й оборони.

Перевага надається STEM-напрямам, особливо в межах галузі Природничі науки, математика та статистика, які узгоджуються зі Стратегією цифрового розвитку інноваційної діяльності України до 2030 року.

Учасниками експерименту можуть бути заклади вищої освіти й наукові установи груп А і Б за державною атестацією, аспіранти та їхні наукові керівники; участь добровільна. Координує проєкт Міністерство освіти і науки України. Приймання заявок планується в березні 2026 року, старт підготовки у липні 2026 року.

Запуск проєктної аспірантури в Україні: що зміниться

Очікується, що така модель напряму стимулюватиме науку, зокрема підвищена й стабільна оплата, забезпечені ресурси та чітка проєктна логіка роблять дослідницьку діяльність професійно привабливою, посилюють відповідальність за результат і орієнтують роботу аспірантів на практично значущі та суспільно корисні результати.

Після завершення експерименту МОН подасть уряду звіт і пропозиції щодо змін до законодавства з урахуванням отриманого досвіду.

Джерело : Міносвіти

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.