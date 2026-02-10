Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що регулює питання евакуації населення з територій активних та можливих бойових дій.

Відповідне рішення парламент ухвалив 10 лютого під час другого читання. Його підтримали 259 народних депутатів.

Йдеться про законопроєкт №12353 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань проведення евакуації, розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, забезпечення захисту дітей, які перебувають у населених пунктах, розташованих на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій.

Документ підготував Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

Закон комплексно оновлює норми у сфері цивільного захисту, правового режиму воєнного стану та сімейного права.

Очікується, що це посилить ефективність державної політики з організації евакуаційних заходів за умов воєнних загроз.

Документ встановлює правила обов’язкової евакуації населення з територій активних та можливих воєнних (бойових) дій.

Обов’язкову евакуацію проводитимуть з територій, які уряд визначить у встановленому порядку.

Рішення про її проведення ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації на підставі пропозицій військового командування на відповідній території.

Посилення захисту дітей

Евакуація може мати загальний характер або стосуватися окремих категорій населення.

Зокрема, мова йде про дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших громадян, які через вік або стан здоров’я не можуть самостійно подбати про збереження життя і здоров’я.

Однією з основних цілей закону є посилення захисту дітей. Документ прямо визначає можливість обов’язкової, у тому числі примусової, евакуації дітей у разі загрози їхній безпеці на територіях активних або можливих бойових дій.

Крім цього, закон встановлює механізми розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, а також порядок евакуації матеріальних і культурних цінностей. Евакуйовані громадяни отримають право на тимчасове житло з фондів для проживання.

Кабінет міністрів зобов’язаний протягом трьох місяців з дня опублікування закону забезпечити ухвалення та приведення у відповідність нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.

