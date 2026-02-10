Сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із військовим командуванням обговорив перебудову у Повітряних силах, забезпечення фронту дронами, зброєю та особовим складом.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Перебудова ППО і посилення фронту

Так, у Зеленського була тривала розмова із головнокомандувачем Олександром Сирським, керівником Генштабу Андрієм Гнатовим та міністром оборони Михайлом Федоровим.

За словами Володимира Зеленського, зараз в окремих регіонах відбувається цілковита перебудова роботи протиповітряної оборони. Йдеться про те, як працюють команди — перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони.

— Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть, — наголосив президент України.

Крім того, він анонсував зміни у контролі за забезпеченням фронту дронами, зброєю та особовим складом.

— Саме люди — це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад, — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, міністр оборони Михайло Федоров разом із військовим командуванням готують рішення, які мають посилити Україну та зможуть розв’язати наявні проблеми. Про що саме йдеться, президент не уточнив, проте наголосив, що коли рішення будуть напрацьовані, Міноборони та військове командування представлять деталі всьому суспільству.

8 лютого президент Володимир Зеленський повідолмив, що лише за один тиждень РФ випустила по Україні понад 2 тис. дронів, близько 1 200 керованих авіабомб і 116 ракет різних типів, продовжуючи системні удари по цивільній інфраструктурі.

За його словами, зупинити подальші удари можливо через посилення протиповітряної оборони України, додаткові поставки ракет для систем ППО та збереження постійного тиску на Росію.

