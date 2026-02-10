Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну прибув із робочим візитом до Києва.

Про це глава уряду Молдови повідомив у соцмережі X.

Візит Александру Мунтяну до Києва: що відомо

Александру Мунтяну зазначив, що прибув до української столиці для проведення переговорів із керівництвом України.

Зокрема, заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

За його словами, від імені молдовського народу він привіз “чітке послання солідарності”.

Прем’єр зазначив, що Молдова підтримує Україну як сусід і партнер, а обидві держави об’єднані прагненням до справедливого та тривалого миру.

Також він наголосив, що країни мають спільне бачення майбутнього в Європейському Союзі, що залишається одним із ключових напрямків співпраці.

