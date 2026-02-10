Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Прем’єр Молдови прибув до Києва з офіційним візитом
Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну прибув із робочим візитом до Києва.
Про це глава уряду Молдови повідомив у соцмережі X.
Візит Александру Мунтяну до Києва: що відомо
Александру Мунтяну зазначив, що прибув до української столиці для проведення переговорів із керівництвом України.
Зокрема, заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.
За його словами, від імені молдовського народу він привіз “чітке послання солідарності”.
Прем’єр зазначив, що Молдова підтримує Україну як сусід і партнер, а обидві держави об’єднані прагненням до справедливого та тривалого миру.
Також він наголосив, що країни мають спільне бачення майбутнього в Європейському Союзі, що залишається одним із ключових напрямків співпраці.
