Днями кілька малих груп російських військових змогли перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у міжпозиційний простір на правому березі.

Про це повідомляють військові 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ЗСУ.

Ситуація у Закітному на Донеччині

Наразі українські підрозділи у Закітному вишукують та знищують російських військових.

Також Сили оборони фіксують окремі випадки пересування ворожих груп вздовж річки Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. Окупанти також використовують низовини як укриття від українських засобів ураження та розвідувальних дронів.

Минулого місяця бійці 81 оаембр взяли у полон більше десятка російських окупантів. З їхніх слів, командири окупаційних військ ставлять завдання зайти в зазначений район, де нібито відсутні Сили оборони України. Проте реальність інакша — на підходах на російських військових вже чатують українські ударні дрони, внаслідок чого ворог зазнає великих втрат.

Військові 81 бригади фіксують посилення активності ворожих ударних та розвідувальних дронів, якими ворог завдає ударів по логістичних шляхах Сил оборони.

Ворог також використовує дрони-ждуни, дистанційно мінує шляхи та залучає більшу кількість дронів-камікадзе та баражувальних боєприпасів у районі виконання завдань 81 оаембр. Є випадки, коли ворог кількома видами дронів б’є по позиціях підрозділів 81 бригади, що значно ускладнює логістику до населених пунктів Платонівка та Дронівка.

Ситуація у смузі відповідальності підрозділів 81-ї бригади залишається складною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 448-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

