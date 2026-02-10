Військовослужбовці, які підписують Контракт 18–24, мають отримати обов’язкове право на відстрочку від мобілізації після завершення служби.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Відстрочка для військових за Контрактом 18–24

Федоров зазначив, що ключовою частиною контракту для військових віком 18–24 років є можливість отримати відстрочку від мобілізації строком на один рік після завершення служби.

Команда оборонного відомства спільно з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала законопроєкт.

Документ планують повторно подати на голосування вже цього тижня.

У міністерстві наголосили, що такі гарантії мають забезпечити справедливі умови та прогнозованість для молодих людей, які добровільно обирають службу в армії.

Також очікується, що впровадження механізму відстрочки підвищить довіру до системи комплектування та сприятиме формуванню сучасної професійної армії, де військова служба є свідомим вибором.

