Попри різноманіття сучасних безпілотних комплексів та інтегрованих технологій, ключовим фактором ефективності Сил безпілотних систем є люди: добре навчені, вмотивовані, якісно оснащені.

У цьому Навчальний центр СБС є однією з пріоритетних точок докладання зусиль командування. Сьогодні тут на системному рівні впроваджуються найдієвіші бізнесові та світові практики, які навряд чи зустрінеш в інших навчальних центрах.

Зокрема, ідеться про інвестиції в інструкторсько-викладацький склад та організаційну компоненту.

Навчальний центр Сил безпілотних систем

Стратегічними партнерами СБС за цим напрямком є Центр лідерства та Бізнес-школа Українського католицького університету. Ключова мета цієї співпраці — вивести внутрішні процеси Навчального центру на якісно вищий рівень, відповідно до найкращих світових стандартів.

Так, нещодавно на базі УКУ пройшло навчання військовослужбовців центру в межах теоретичного етапу базового курсу Формування викладацьких і лідерських компетентностей інструкторів Навчального центру СБС.

Упродовж чотирьох днів виконавчий директор Центру лідерства УКУ Андрій Рождественський і викладачка Бізнес-школи УКУ Світлана Бугай говорили про лідерство як професійну поведінку, а не формальну позицію.

Показували, як давати зворотний зв’язок так, щоб він справді навчав, а не знецінював. І навчали, як створювати середовище, до якого прагне команда Навчального центру – де досвід не губиться, а стає підґрунтям для подальшого зростання.

– Знання, якими би глибокими вони не були, не передаються автоматично. Їх потрібно вміти структурувати, а що не менш важливо – передавати. Саме тут з’являється роль інструктора не просто як фахівця, а як лідера – людини, яка формує спосіб мислення, культуру навчання і стандарт взаємодії в підрозділі, — коментують проєкт в УКУ.

У СБС додають, що такі заходи матимуть системний характер. Адже вже зараз видно, що бізнесові проактивні практики, які роками шліфувалися в умовах жорсткої конкуренції, працюють та дають разючу ефективність.

Ці підходи радикально відрізняються від підходів більшості інших складових Збройних сил — Сухопутних військ, ППО, окремих корпусів. Маючи перед собою певні цифри, можна в цьому переконатися.

Питома вага результатів Угруповання Сил безпілотних систем відносно загальних результатів Сил оборони України (за грудень 2025 року):

За особовим складом — 36,5%. Тобто кожен третій ворог уражений/знищений силами Угруповання СБС.

*Усі цілі верифіковані у військовій системі ситуаційної обізнаності Delta.

І це все при тому, що чисельність Угруповання СБС сягає всього 2,2% (!) від загальної чисельності українського війська, а лише 8% від усіх екіпажів БпЛА є екіпажами УСБС. Тобто на кожних 100 екіпажів СОУ лише вісім належать до складу УСБС.

Тож коли 2% навчених, мотивованих і забезпечених воїнів роблять понад третину від усіх уражень ворога, уявіть, на що будуть здатні 5%, до яких чисельно прагнуть Сили безпілотних систем.

Підсумовуючи: те, що ми бачимо зараз на прикладі Сил безпілотних систем, — це система, і вона працює. Працює в бойовій роботі, забезпеченні та, звісно, у навчанні.

Тож, обираючи долучитися до одного з підрозділів СБС, можна бути впевненим, що з вами працюватимуть одні з кращих інструкторів — у Навчальному центрі Сил безпілотних систем.

Якщо ви цивільна особа, прагнете навчатися та працювати з ефективними — приєднуйтесь до Сил безпілотних систем.

Якщо ж військовий чи військова готові ділитися досвідом — ставайте інструктором у команді Навчального центру СБС.

Фото: УКУ

