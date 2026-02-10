В Офісі омбудсмена розійшлися думки щодо того, чи має повертати виплату від держави сім’я бійця 24-ї бригади Назара Далецького, якого у 2023 році нібито поховали на Львівщині, однак він виявився живим і повернувся додому під час останнього обміну з РФ.

Інцидент з Назаром Далецьким: що відомо

Так, представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний повідомив на сесії Львівської облради, що військового Назара Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК, після чого родина отримала відповідну виплату від держави, яка передбачена у розмірі 15 млн грн.

– Юридичний момент: родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна, – розповів Тарас Подвірний.

За його словами, для родини найбільше щастя – що військовий повернувся додому, а не ті кошти, які їм виплатила держава.

Однак наразі однозначного рішення щодо того, чи повертатимуть рідні військового гроші державі, офіційно не прийнято.

Омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що влада буде розбиратися в юридичних фактах, щоб виявити, як сталося, що була проведена помилкова експертиза ДНК.

– Не для того, щоб знайти когось винного і покарати, – хоча це, мабуть, також потрібно зробити, – а й для того, щоб, в першу чергу, знайти, де була ця помилка і щоб більше подібних історій не повторилося, – наголосив він.

Лубінець додав, що, на його думку, зараз ніхто не може приймати якесь рішення щодо повернення чи неповернення коштів. Наразі відсутні механізми дій щодо коштів, виплачених родині за бійця, який вважався загиблим, але згодом повернувся з полону.

– Ніхто на даний час, на мій погляд, не може ухвалювати рішення щодо повернення чи не повернення коштів… Найголовніше тут – зробити так, щоб права нашого героя, який довгий час перебував у російській в’язниці, не були порушені. І права його родини так само… Ми з міністром оборони будемо окремо обговорювати цю ситуацію і знаходити ті рішення, які захистять військового, – зазначив омбудсмен.

Лубінець звернув увагу, що родина воїна отримала кошти законно, оскільки на той момент Далецький вважався загиблим. Тож ця ситуація створила новий прецедент.

– Саме тому цей випадок має стати основою для напрацювання справедливих і зрозумілих процедур, щоб захистити захисників і їхні родини, – підсумував він.

Нагадаємо, під час чергового обміну полоненими 5 лютого в Україну вдалося повернути 46-річного бійця 24 бригади імені короля Данила, жителя села Великий Дорошів, Назара Далецького, який вважався зниклим з травня 2022 року, після чого у вересні того ж року місцева влада повідомила про його загибель.

У громаді навіть відбувся похорон Далецького. За словами його матері, родині повідомили про загибель Назара Далецького у травні 2023 року.

Вона додала, що тіло привезли для поховання, однак жодних останків родині не показали.

