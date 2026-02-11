У четвер, 12 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.

Відключення світла в Україні 12 лютого

В Укренерго повідомили, що у четвер протягом усієї доби для побутових та промислових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні.

Водночас відомство просить споживачів використовувати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Графіки відключення світла у Київській області

У Київській області, як і по всій Україні, у четвер, 12 лютого, діятимуть графіки відключень світла.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 12 лютого для Дніпропетровщини. Водночас зазначається, що у разі змін, оперативно інформуватимуть у Telegram-каналі.

Графіки відключення світла в Одеській області

Графіки відключень на четвер для Одеської області оприлюднив ДТЕК.

Зазначається, що графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Водночас, додає відомство, в області велика кількість аварій через негоду.

В Одесі, частково Одеському районі і деяких районних центрах Одещини тривають екстрені відключення.

До речі, міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що у контексті можливих подальших атак з боку РФ ведеться робота щодо посилення активної протиповітряної оборони Києва, зокрема енергообʼєктів.

