Минулої доби на фронті зафіксовано 108 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 192 керовані авіабомби.

Крім того, застосував для ураження 3230 дронів-камікадзе та здійснив 2344 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1449-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

