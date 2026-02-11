Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Схема ухилення в госпіталі ЗСУ: що відомо

За матеріалами розслідування, посадовець центру організації охорони та оборони об’єктів госпіталю оформлював до підрозділу знайомих осіб призовного віку.

Після зарахування вони фактично не з’являлися на службу і не виконували службові обов’язки.

Правоохоронці встановили, що банківські картки “військовослужбовців” перебували у фігуранта. Він знімав із них кошти та розпоряджався ними на власний розсуд.

З травня 2022 року, за даними слідства, посадовець незаконно отримав таким чином 2,6 млн грн.

Під час обшуків у нього вилучили готівку та документацію, що підтверджує функціонування схеми.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім цього, підозру отримали двоє його клієнтів.

Їм інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, що карається позбавленням волі на строк до 10 років.

