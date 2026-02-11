Посадовця Головного госпіталю ЗСУ викрили на “ухилянтській схемі”
- СБУ викрила схему ухилення від мобілізації в госпіталі ЗСУ.
- Посадовець фіктивно оформлював призовників на військову службу.
- З травня 2022 року він привласнив 2,6 млн грн.
Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Схема ухилення в госпіталі ЗСУ: що відомо
За матеріалами розслідування, посадовець центру організації охорони та оборони об’єктів госпіталю оформлював до підрозділу знайомих осіб призовного віку.
Після зарахування вони фактично не з’являлися на службу і не виконували службові обов’язки.
Правоохоронці встановили, що банківські картки “військовослужбовців” перебували у фігуранта. Він знімав із них кошти та розпоряджався ними на власний розсуд.
З травня 2022 року, за даними слідства, посадовець незаконно отримав таким чином 2,6 млн грн.
Під час обшуків у нього вилучили готівку та документацію, що підтверджує функціонування схеми.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окрім цього, підозру отримали двоє його клієнтів.
Їм інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, що карається позбавленням волі на строк до 10 років.