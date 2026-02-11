Верховна Рада України ухвалила закон, який посилює державну політику національної пам’яті та запроваджує нові механізми вшанування загиблих внаслідок російської збройної агресії.

Загальнонаціональна хвилина мовчання

Це передбачено проєктом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації (№14144), йдеться на сайті Верховної Ради.

У документі уточнюються механізми проведення загальнонаціональних меморіальних заходів та використання систем оповіщення, фактично закріплюючи на державному рівні щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 09:00.

Зазначається, що в цей час вшановуватимуть пам’ять військовослужбовців, добровольців, медичних працівників, рятувальників, журналістів, волонтерів та мирних жителів, які загинули через війну.

У Верховній Раді розповіли, що інформування про початок і завершення хвилини мовчання забезпечуватимуть місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Вшанування жертв Голодомору

Як йдеться у документі, щороку в четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція Запали свічку.

У Верховній Раді зазначають, що органи місцевого самоврядування сприятимуть організації заходів та інформуванню населення.

У законі передбачено, що лголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та початку всеукраїнської акції Запали свічку здійснюватиметься через медіа (незалежно від форми власності), а також через системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

Особливості використання системи оповіщення визначатиме Кабінет міністрів України.

Водночас рекомендації щодо організації та проведення загальнонаціональної хвилини мовчання та всеукраїнської акції Запали свічку затверджуватимуться Українським інститутом національної пам’яті.

Як додали у Верховній Раді, закон вступає в дію з наступного дня після його офіційного опублікування.

