Міністерство оборони України офіційно заявило, що не має підстав і намірів спонукати родину військовослужбовця Назара Далецького до повернення грошей, які виплатили за його “загибель”.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Родина Далецького не має повертати виплати

Як стверджують у Міністерстві оборони, безумовним пріоритетом є захист прав військовослужбовців та їхніх родин.

Там зазначають, що повернення захисника, який раніше вважався загиблим, є надзвичайно важливою подією для його близьких і для всієї України.

Тому в Міноборони вважають неприпустимим додаткове травмування родини, яка вже пережила надзвичайно складні обставини.

– Міністерство оборони не має правових підстав та намірів для перегляду рішення щодо надання коштів родині військовослужбовця Назара Далецького, а також не має наміру спонукати до повернення їх державі, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, всі належні виплати родині захисника здійснили відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин.

Станом на сьогодні, у Міноборони запевнили, що не мають правових підстав для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих виплат.

– Ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення. Міноборони продовжує стежити за розвитком ситуації до повного з’ясування всіх обставин та деталей, – йдеться у повідомленні.

5 лютого під час обміну полоненими між Україною і Росією повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулося поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.

Як стверджував представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний, родина нібито буде повинна повернути гроші, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Але у Міноборони запевнили, що не мають таких намірів і правових підстав.

