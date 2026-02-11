Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 11 лютого: знищено 820 окупантів та 59 артсистем
Втрати ворога на 11 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 820 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 449-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,249 млн.
Втрати ворога на 11 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 249 380 (+820);
- танків – 11 661 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 020 (+2);
- артилерійських систем – 37 148 (+59);
- РСЗВ – 1 638 (+1);
- засобів ППО – 1 298 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 130 711 (+1 551);
- крилатих ракет – 4 270;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 969 (+235);
- спеціальної техніки – 4 070.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1449-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
