Втрати ворога на 11 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 820 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 449-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,249 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 11 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 249 380 (+820);
  • танків – 11 661 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 020 (+2);
  • артилерійських систем – 37 148 (+59);
  • РСЗВ – 1 638 (+1);
  • засобів ППО – 1 298 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 130 711 (+1 551);
  • крилатих ракет – 4 270;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 77 969 (+235);
  • спеціальної техніки – 4 070.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1449-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Дрони атакували НПЗ у Волгограді: спалахнула масштабна пожежа
Атака українських дронів

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.