Втрати ворога на 11 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 820 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 449-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,249 млн.

Втрати ворога на 11 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 249 380 (+820);

танків – 11 661 (+5);

бойових броньованих машин – 24 020 (+2);

артилерійських систем – 37 148 (+59);

РСЗВ – 1 638 (+1);

засобів ППО – 1 298 (+1);

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 130 711 (+1 551);

крилатих ракет – 4 270;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 77 969 (+235);

спеціальної техніки – 4 070.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1449-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

