Сили оборони України уразили нафтопереробний завод, склади пально-мастильних матеріалів та матеріально-технічного забезпечення, засоби ППО і місця зосередження російських військ.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження об’єктів ППО і складів РФ

За інформацією Генштабу ЗСУ, в ніч на 11 лютого під ударом опинився нафтопереробний завод Волгоградський, який залучений у забезпеченні російської армії.

Він розташований у населеному пункті Волгоград на території Волгоградської області Росії.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

Водночас Сили оборони уразили склад пально-мастильних матеріалів російських військ у районі населеного пункту Лобанове на тимчасово окупованій території Криму.

Крім цього, у Балочці Запорізької області потрапив під удари склад матеріально-технічного забезпечення окупантів, у Любимівці – район зосередження військової техніки Росії, а у Гуляйполі українські воїни атакували зосередження живої сили підрозділу зі складу центру Рубікон.

Також Сили оборони уразили зенітний ракетний комплекс Оса у населеному пункті Третяки Донецької області.

Водночас у Воскресенському Херсонської області під атакою опинився російський зенітний ракетний комплекс Тор. Внаслідок удару ЗРК вдалося уразити. Втрати Росії та масштаби завданих збитків уточнюються.

11 лютого російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про атаку на нафтопереробний завод у Волгограді, ураження якого згодом підтвердили у Генштабі ЗСУ.

