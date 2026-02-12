США хочуть створити “НАТО 3.0”, яке базувалося б на партнерстві, а не на залежності.

США прагнуть створити “НАТО 3.0” на базі партнерства

Спільна робота Європи та США у рамках Північноатлантичного альянсу має створити так зване НАТО 3.0 – нову версію військового блоку, яка базувалася б на партнерстві, а не на залежності, заявив заступник міністра оборони Штатів Елбрідж Колбі.

– У 2025 році завдяки лідерству президента (США Дональда Трампа) та лідерству генсека (НАТО Марка Рютте) відбулося переосмислення та з’явилася справжня щира відданість ідеї того, щоб Європа очолила конвенційну оборону НАТО, – наголосив Колбі.

Він зауважив, що у певному сенсі цей процес “є справжнім поверненням до “НАТО 1.0” – серйозного альянсу, зосередженого на обороні та стримуванні.

Зараз дивляться

– Цього року ми маємо хороше послання: настав час виступати разом, бути прагматичними, зосередитися на тому виді гнучкого реалізму, на якому ґрунтуються та який реально демонструють Стратегія національної безпеки та Стратегія національної оборони США, – наголосив заступник глави Пентагону.

Він додав, що “є дійсно міцна основа для спільної партнерської роботи, але перетворення НАТО на свого роду “НАТО 3.0″, що базується на партнерстві, а не на залежності, і є справжнім поверненням до того, для чого НАТО призначалося спочатку”

Нагадаємо, що сьогодні, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони НАТО, Рада Україна — НАТО та засідання у форматі Рамштайн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.