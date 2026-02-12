Організація Об’єднаних Націй (ООН) звернулася до Росії із закликом припинити удари по енергетичній інфраструктурі України.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

– Безперервні атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру по всій Україні позбавляють цивільне населення, яке й так страждає, належного тепла, води та електроенергії у надзвичайно холодну та темну зиму, – наголосив він.

Тюрк зазначив, що мирні жителі вже тривалий час потерпають від бомбардувань, а тепер змушені виживати за температури до мінус 20 °C.

– Минулої ночі Російська Федерація знову здійснила масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру по всій Україні. Сотні тисяч людей прокинулися без електрики та опалення. Цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі заборонені міжнародним гуманітарним правом. Я закликаю Російську Федерацію негайно припинити ці атаки, – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні.

Ворог застосував 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 та 219 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів. Зафіксовано влучання 9 ракет і 19 ударних БпЛА.

Внаслідок атаки на обʼєкт ДТЕК в Одесі частина міста залишилася без електроенергії та водопостачання.

