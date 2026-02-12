Система протиповітряної оборони України функціонує в умовах постійних ракетних і дронових атак з боку Росії, однак зберігає високу ефективність.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський про ефективність ППО: що відомо

За словами Сирського, стійкість системи ППО залежить від низки чинників, зокрема від ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів, а також відмови від застарілих бюрократичних практик.

Зокрема:

Протягом останніх двох років ефективність ППО утримується на рівні близько 74%, і цей показник планують підвищувати завдяки впровадженню інновацій.

Щодня противник застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed, а також періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари.

У складних погодних умовах основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які працюють всепогодно. За сприятливої погоди активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі.

За словами Сирського, це дозволяє знищувати близько 70% повітряних цілей, а подекуди й більше.

Наразі триває підвищення ефективності безпілотної складової ППО та комплекс організаційних заходів, зокрема:

планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;

нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів;

відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Україну у ніч проти 12 лютого Росія здійснила масштабну комбіновану атаку, застосувавши балістичні ракети та сотні ударних безпілотників.

Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Дніпро та Одеса.

За даними Повітряних сил ЗСУ, противник запустив 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-300, одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 219 ударних БпЛА різних типів.

Сили ППО збили або подавили 213 повітряних цілей, зокрема більшість дронів і ракет, однак зафіксовано й влучання на низці локацій.

