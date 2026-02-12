У четвер, 12 лютого, у Києві 107 тис. родин залишилися тимчасово без світла після російської масованої атаки на Україну.

Про це повідомляє ДТЕК.

Яка ситуація зі світлом у Києві

За даними компанії, через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики.

– Енергетики одразу заживили обʼєкти критичної інфраструктури. В Деснянському районі столиці діють екстрені відключення світла, для інших мешканців Києва застосовуються тимчасові графіки, – йдеться у повідомленні.

Пізніше в ДТЕК уточнили, що змогли повернути світло для 25 тис. родин, але ще понад 100 тис. продовжують залишатися без світла.

– Продовжуємо ліквідовувати наслідки масованих атак. Роботи тривають цілодобово, – підсумували в компанії.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після масованої атаки минулої ночі внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури ще майже 2 600 столичних будинків опинилися без тепла.

– Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах. Комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки, – розповів мер.

Крім того, за словами Кличка, понад 1 100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла. Він пояснив, що туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили атаку на Київ. Унаслідок удару пошкоджені житлові забудови у трьох районах міста.

