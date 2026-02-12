У Києві понад 100 тис. родин без світла після нічної атаки РФ
- Після масованої атаки РФ у Києві знеструмлено 107 тис. родин, частково відновлено електропостачання для 25 тис., у Деснянському районі діють екстрені відключення, в інших районах — тимчасові графіки.
- Через пошкодження критичної інфраструктури без тепла залишилися майже 2600 будинків у кількох районах столиці, ще понад 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах без теплопостачання через аварію на Дарницькій ТЕЦ.
У четвер, 12 лютого, у Києві 107 тис. родин залишилися тимчасово без світла після російської масованої атаки на Україну.
Про це повідомляє ДТЕК.
Яка ситуація зі світлом у Києві
За даними компанії, через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики.
– Енергетики одразу заживили обʼєкти критичної інфраструктури. В Деснянському районі столиці діють екстрені відключення світла, для інших мешканців Києва застосовуються тимчасові графіки, – йдеться у повідомленні.
Пізніше в ДТЕК уточнили, що змогли повернути світло для 25 тис. родин, але ще понад 100 тис. продовжують залишатися без світла.
– Продовжуємо ліквідовувати наслідки масованих атак. Роботи тривають цілодобово, – підсумували в компанії.
Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після масованої атаки минулої ночі внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури ще майже 2 600 столичних будинків опинилися без тепла.
– Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах. Комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки, – розповів мер.
Крім того, за словами Кличка, понад 1 100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла. Він пояснив, що туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо.
Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили атаку на Київ. Унаслідок удару пошкоджені житлові забудови у трьох районах міста.
Джерело: ДТЕК, Віталій Кличко