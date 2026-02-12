Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 12 лютого: знищено 770 окупантів та 65 артсистем
Втрати ворога на 12 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 770 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 450-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,250 млн.
Втрати ворога на 12 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 250 150 (+770);
- танків – 11 662 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 025 (+5);
- артилерійських систем – 37 213 (+65);
- РСЗВ – 1 641 (+3);
- засобів ППО – 1 299 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442);
- крилатих ракет – 4 270;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 141 (+172);
- спеціальної техніки – 4 070.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
