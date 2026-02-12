Втрати ворога на 12 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 770 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 450-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,250 млн.

Втрати ворога на 12 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 250 150 (+770);

танків – 11 662 (+1);

бойових броньованих машин – 24 025 (+5);

артилерійських систем – 37 213 (+65);

РСЗВ – 1 641 (+3);

засобів ППО – 1 299 (+1);

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442);

крилатих ракет – 4 270;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 141 (+172);

спеціальної техніки – 4 070.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

