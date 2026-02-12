Президент Володимир Зеленський заявив, що найбільш ефективно у відбитті атак РФ себе показують системи Patriot, тож потрібне постачання ракет до них.

Зеленський про необхідність поставок ракет до Patriot

Як написав у Telegram голова держави, захисту життя від атак РФ має бути більше.

– Захисту життя від цих ударів має бути більше. Найбільш ефективно проти російської балістики працюють саме Patriot, і постачання ракет до цих систем потрібне на кожен день. Дякую всім країнам, які наповнюють програму PURL. Усе, що зараз є в програмі щодо ППО, має надходити швидше, – додав він.

Водночас президент додав, що гловною ціллю удару 12 лютого була енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, генерація та підстанції. Є пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях.

Зараз дивляться

У Краматорську дроном вдарили по будівлі ДСНС. Також ситуація в столиці залишається складною: багато будинків наразі без тепла.

Нагадаємо, що загалом за ніч РФ атакувала Україну 219 ударними дронами, значна частина з них – Шахеди, а також 25 ракетами, з них 24 балістичні. Більшість вдалося знешкодити, але, на жаль, не все.

Станом на зараз відомо, що двоє людей загинули через цю атаку. Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранено.

Наразі продовжується робота ремонтних бригад і рятувальників на місцях російських ударів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.