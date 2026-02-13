Усі з нетерпінням чекають приходу весни, адже зима цього року була особливо холодною, і хочеться тепла.

У березні Кривий Ріг переходить від зими до весни, і погода в цей період завжди мінлива.

Якою буде погода у Кривому Розі у березні, читайте в нашому матеріалі.

Чому погода постійно змінюється

За словами начальника Черкаського гідрометеорологічного центру Віталія Постриганя, найближчим часом на територію України одночасно впливатимуть арктичні холоди та тепле тропічне повітря. Саме через цей різкий контраст формуватимуться південні циклони.

В найближчі дні очікуються два південні вихори, насичені енергією та вологою зі Середземного моря. Особливість цієї хвилі в тому, що температура води в Середземному морі зараз на 1-3° вища за звичайну для лютого, що підживлює атмосферу додатковою енергією та вологою. За розвитком цих вихорів варто уважно спостерігати, бо вони значно ускладнять погоду.

Перший циклон у неділю, 15 та 16 лютого, принесе сильний дощ, місцями з мокрим снігом. В тиловій частині циклону з’явиться арктичне повітря зі Скандинавії, і в ніч на понеділок стовпчики термометрів опустяться. Волога після дощу замерзне, дороги та тротуари стануть слизькими.

16 та 17 лютого буде холодно, адже скандинавський антициклон посилить морози.

Другий південний циклон прогнозується на середу, 18 лютого. Він принесе сніг на фоні слабких морозів. Очікується формування нового снігового покриву, снігова каша та ожеледиця. Деталі уточнюватимуться у короткострокових прогнозах.

Погода у березні у Кривому Розі

За даними Європейського центру середньострокових прогнозів, цей березень очікується трохи теплішим за середню багаторічну норму. Значних похолодань не передбачається, хоча короткі вторгнення холодного повітря ще можливі на початку місяця.

За інформацією провідного міжнародного прогнозиста AccuWeather Джейсона Ніколса, у тропічній частині Тихого океану зараз відбувається поступова зміна фази ENSO, природного кліматичного явища, що характеризується коливаннями температури поверхні води та атмосферного тиску. Ла-Нінья, фаза охолодження, поступово слабшає й переходить у нейтральний стан протягом лютого-квітня 2026 року.

Це зменшить “зимовий тиск” на погоду в Європі та Україні. В результаті погода у Кривому Розі на березень 2026 може бути теплішою за норму, з помірними температурами і без різких коливань опадів. Проте точний прогноз погоди у Кривому Розі на березень залежать від руху циклонів та вторгнень окремих повітряних мас.

Якою буде погода в Кривому Розі у березні: прогноз

За багаторічними спостереженнями, у березні в Кривому Розі денна температура зазвичай тримається на рівні +6…+12°C, вночі від 0 до +4°C, але можливі заморозки.

Очікується, що погода у Кривому Розі на березень 2026 буде мінливою. Одного дня можуть бути нічні заморозки, а вже через кілька днів температура вдень піднімається до +15…+20°C. Такі коливання температур характерні для ранньої весни.

За останні 10-15 років спостерігається тенденція до потепління, а метеорологічна весна, коли середньодобова температура стійко перевищує 0°C, часто починається вже на початку місяця. Імовірно, що цей рік не стане винятком.

Точний прогноз погоди на березень Кривому Розі для конкретних днів стане відомий лише за 3-7 днів до дати. Саме на ці короткострокові дані орієнтуються регіональні гідрометеоцентри, щоб визначити температуру, опади та вітер для планування щоденних справ.

