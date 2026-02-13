Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, які є частиною тіньового флоту Росії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Санкції проти тіньового флоту РФ

Судна, які потрапили під санкції, Росія використовує для експорту нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську.

Такі перевезення відбувалися в обхід санкцій Євросоюзу, країн Великої сімки (G7) та інших держав. Про це свідчать результати моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях.

Підсанкційні судна ходили під прапорами 20 країн: одне судно під прапором Росії, а решта – прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських островів, Багамських островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Україна передасть відповідну інформацію цим державам, а також працюватиме з країнами-партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях.

Зазначається, що на 27 суден із цього списку вже накладені санкції партнерів: Сполучених Штатів, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Робота над накладенням санкцій щодо решти 64 кораблів триватиме.

— Накладення санкцій на тіньовий флот є пріоритетом, адже дає змогу тиснути на всіх, хто перевозить російську нафту й таким чином допомагає Росії отримувати кошти для фінансування війни проти України, — наголошують в Офісі президента.

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, кожне судно тіньового флоту РФ повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини.

8 лютого резидент Зеленський ввів санкції проти низки компаній, через які Росія отримує компоненти для ракет та безпілотників. У санкційний список потрапили 66 фізичних і 62 юридичних осіб. Серед них, зокрема, громадяни та резиденти Росії, Гонконгу, Киргизстану й ОАЕ.

Джерело : Офис президента

