Втрати ворога на 13 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 800 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 451-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,250 млн.

Втрати ворога на 13 лютого 2026 року

особового складу – близько 1 250 950 (+800);

танків – 11 667 (+5);

бойових броньованих машин – 24 028 (+3);

артилерійських систем – 37 254 (+41);

РСЗВ – 1 642 (+1);

засобів ППО – 1 300 (+1);

літаків – 435;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 133 392 (+1 239);

крилатих ракет – 4 286 (+16);

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 268 (+127);

спеціальної техніки – 4 070.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1451-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

