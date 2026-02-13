Втрати ворога на 13 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 800 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 451-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,250 млн.

Втрати ворога на 13 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 250 950 (+800);
  • танків – 11 667 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 028 (+3);
  • артилерійських систем – 37 254 (+41);
  • РСЗВ – 1 642 (+1);
  • засобів ППО – 1 300 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 133 392 (+1 239);
  • крилатих ракет – 4 286 (+16);
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 78 268 (+127);
  • спеціальної техніки – 4 070.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1451-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

