Втрати ворога на 13 лютого: знищено 800 окупантів та 16 крилатих ракет
Втрати ворога на 13 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з новими даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 800 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 451-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,250 млн.
- особового складу – близько 1 250 950 (+800);
- танків – 11 667 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 028 (+3);
- артилерійських систем – 37 254 (+41);
- РСЗВ – 1 642 (+1);
- засобів ППО – 1 300 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 133 392 (+1 239);
- крилатих ракет – 4 286 (+16);
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 268 (+127);
- спеціальної техніки – 4 070.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1451-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
