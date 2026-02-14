Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 194 бойових зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару та скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, ворог застосував 2398 дронів-камікадзе та здійснив 2240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2026

Втрати ворога у війні на 14 лютого 2026

особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб,

танків – 11 668 (+1) од,

бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од,

артилерійських систем – 37 282 (+28) од,

РСЗВ – 1 645 (+3) од,

засобів ППО – 1 300 од,

літаків – 435 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од,

крилатих ракет – 4 286 од,

кораблів / катерів – 29 (+1) од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 388 (+120) од,

спеціальної техніки – 4 071 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 452-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

